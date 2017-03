O rei Felipe VI recibirá o vindeiro martes ao alcalde de Santiago, que solicitará a convocatoria do Real Padroado

O rei Felipe VI recibirá o vindeiro martes 7 de marzo no Palacio da Zarzuela ao alcalde de Santiago, Martiño Noriega, quen solicitará ao Xefe de Estado a convocatoria do Real Padroado, organismo que leva sen reunirse desde o ano 2003.

Así o anunciou o rexedor santiagués ao termo da súa reunión co presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, celebrada este venres na sede do Goberno galego en Santiago.

No encontro, Noriega pedirá ao rei Felipe VI a convocatoria do Real Padroado co obxectivo de lograr "investimentos, obras e servizos" para a cidade de face aos Xacobeos que se celebrarán nos anos 2021 e 2026.

A última reunión do Real Padroado, nacido no ano 1991, produciuse no ano 2003. Este organismo está composto polo rei de España como Presidente de Honra, o presidente do Goberno, Mariano Rajoy, e os ministros de Educación, Cultura e Deporte, Íñigo Méndez de Vigo; Asuntos Exteriores e Cooperación, Alfonso Dastis; Facenda e Función Pública, Cristóbal Montoro; Fomento, Íñigo de la Serna; e Economía, Luís de Guindos.

Ademais, completan a organigrama do Real Padroado o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo; o delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva; o arcebispo de Santiago, Julián Barrio; o reitor da USC, Juan Viaño; e o presidente do Consorcio e alcalde de Santiago, Martiño Noriega.

SEN REUNIRSE DESDE 2003

A primeira reunión deste órgano tivo lugar en 1992 e a intención era realizar un encontro o ano previo á celebración dun Ano Santo.

Con todo, o Real Padroado non se reuniu antes do último Xacobeo, en 2010. Agora, a intención do Concello de Santiago é retomar a actividade deste órgano no que os Gobernos estatal, autonómico e local colaboran para "a preservación e revitalización" da capital galega e o seu patrimonio.