Traballadores de Pescanova decidirán na asemblea deste sábado a súa posición na negociación e medidas de presión

Traballadores de Nueva Pescanova nas plantas de elaboración e frigoríficos decidirán na asemblea deste sábado, convocada polos sindicatos CIG, UXT, USO e CUT, a súa posición na negociación dos convenios colectivos dos distintos centros e a posibilidade de levar a cabo medidas de presión.

En concreto, os sindicatos levarán á asemblea, que arrincará ás 10,00 horas no Multiúsos da Xunqueira, en Redondela, a última proposta da empresa --para ratificar o rexeitamento á mesma-- e exporán a posibilidade de convocar unha folga para "esixir negociar un convenio digno para os traballadores".

A última proposta de convenios colectivos da dirección de Nueva Pescanova --presentada na última rolda de negociacións, celebrada entre esta semana e a pasada--, foi rexeitada novamente polos sindicatos da compañía por que, a pesar dos cambios, entenden a empresa "segue querendo flexibilizar a xornada e a contratación e abaratar o persoal".

A asemblea é aberta a todos os traballadores, aínda que CC.OO. non é un dos convocantes, despois de que se formaron dous bandos na parte social de Pescanova. Ambas as partes cúlpanse mutuamente de romper a unidade sindical, despois de que na reunión que mantiveron a principios de febreiro non lograron acordar unha posición fronte á empresa.

Neste marco, CC.OO confirmou a Europa Press que a próxima semana iniciará paros parciais --dunha hora os martes e xoves do mes de marzo-- na parte comercial, administrativa e de oficinas do grupo, medida que ve "suficientemente potente" como para "facer reconsiderar a súa posición á empresa".

POSICIÓN DA EMPRESA

Pola súa banda, a dirección de Nueva Pescanova sostén que a súa proposta de convenios colectivos para as plantas de elaboración e frigoríficos do grupo non afecta os postos de traballo e as condicións laborais dos actuais traballadores senón só aos novos contratados, aos que, en todo caso, propón salarios e condicións que "melloran" o convenio do sector.

Nun comunicado, que trasladou este xoves ao persoal, a empresa asegura que na negociación, pola que houbo "preto de 100 reunións desde o 31 de marzo de 2016", trata de conseguir convenios propios "baixo as premisas de mantemento do emprego e mellora da competitividade e flexibilidade, de forma que se garanta a viabilidade e sustentabilidade futura de todos os seus centros".