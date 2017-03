O PP provincial de Lugo rexeita o novo acto vandálico perpetrado contra o busto de Fraga

O Grupo Provincial do PP denuncia de "forma contundente" o novo acto vandálico perpetrado no xoves no municipio lucense de Vilalba contra o busto do expresidente da Xunta Manuel Fraga asentado na alameda da súa terra natal.

Ante este feito, que os populares lembraron que "non é a primeira vez que ocorre", o PP de Lugo considerou que o recurso a este tipo de accións "é inaceptable" e "absolutamente antidemocrático", como así o entenden todos os cidadáns.

Ademais, pediu "respecto" a un político do que resalta o seu "enorme compromiso público, o seu legado, así como o seu incansable traballo por Galicia". "Así o souberon valorar os cidadáns independentemente da súa ideoloxía política", indicou.