O Ministerio de Empleo anula o cambio nos contratos predoutorais

O Goberno central decidiu dar marcha atrás na súa modificación dos contratos predoutorais e desfacer a modificación nos códigos, tras as críticas do colectivo investigador e unha petición formal realizada pola propia Conferencia de Reitores da Universidade Española (CRUE), representantes sindicais e grupos parlamentarios.

En concreto, o Ministerio de Empleo decidiu, en coordinación co Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, volver encadrar os contratos predoutorais no epígrafe 401 (obra e servizo) a efectos do código identificativo, que se utiliza para a súa clasificación administrativa.

Os investigadores denunciaran a modificación "con carácter retroactivo" nos contratos asinados desde o ano 2014, pasando de categoría por obra e servizo a contratos en prácticas mediante o cambio no código identificativo (420).

Segundo informa o departamento estatal, a CRUE solicitou en maio de 2014 ao ministerio o cambio nestes contratos ao epígrafe 420, para incluílos xunto con outros contratos formativos. Unha modificación que xerou diversas críticas no colectivo pola suposta precarización da súa situación, e que levou aos reitores a solicitar a marcha atrás desta medida.

"No día de onte, tal e como lle foi requirido, a CRUE remitiu un comunicado ao Ministerio de Empleo e Seguridad Social no que solicitaban o retorno ao epígrafe 401, tal e como tamén solicitaron representantes sindicais e grupos parlamentarios", engade.

Por todo iso, o Ministerio procedeu a reasignar o código 401 e manifestou que está a disposición de reitores e axentes sociais para garantir os dereitos dos investigadores. Así mesmo, solicitará aos empregadores que trasladen aos titulares deses contratos predoutorais a información pertinente sobre estas modificacións, que non alteran as condicións deses contratos.

"O Ministerio de Emprego e Seguridade Social coincide coa CRUE co obxectivo de que sexan deseñadas as mellores condicións para o desenvolvemento da carreira investigadora, materia que circunscribe a súa regulación á Lei 14/2011 de 1 de xuño, da Ciencia, a Tecnoloxía e a Innovación", conclúe.

A pesar diso, reiterou que o contrato predoutoral "en ningún momento variou a súa natureza xurídica" polo cambio ao epígrafe 420 e que os afectados mantiñan todos os seus dereitos, independentemente do epígrafe no que se encadre, ao amparo da Lei de Ciencia.

ACABAR COA "INESTABILIDADE"

O portavoz da Federación de Mozos Investigadores (FJI/Precarios), Javier Contreras, aplaudiu a decisión. "Valoramos positivamente que se botou cara atrás a medida, que rectificasen", expresou Contreras en declaracións a Europa Press tras coñecer a medida.

A pesar diso, asegura que a cuestión non queda resolta con esta paralización e reclama "acabar cos períodos de inestabilidade" que atravesan os mozos investigadores.

"Valoramos a decisión de paralizar o medida pero loxicamente queremos unha situación en que os contratos non se rexan nin por obra e servizo nin por prácticas. Non se trata só do código que regula os contratos senón de que se melloren as condicións", explicou.

O colectivo reclama "un marco regulador e orzamentario estable e adecuado" para alcanzar un investimento en I+D+i civil equiparable ao 3% do PIB; a "desaparición de períodos sen dereitos laborais nin remuneración"; a eliminación dos límites de reposición de emprego público no sector; acabar coa endogamia e publicar con acceso libre os traballos de investigación financiados con fondos públicos, entre outras medidas.