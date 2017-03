Un ferido nunha saída de vía en Pontevedra

Unha persoa resultou ferida na tarde deste venres nunha saída de vía na N-550, ao seu paso pola parroquia de Cerponzóns, no punto quilométrico 111, no municipio de Pontevedra.

O Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia recibía a alerta do accidente por parte dun particular sobre as 18,00 horas. Segundo o seu relato, o vehículo foi a parar a un terraplén. Descartaba, ademais, que o único ocupante do turismo estivese atrapado.

Foron avisados a Garda Civil de Tráfico, Bombeiros de Pontevedra e Protección Civil, entre outros. Posteriormente, o ferido foi trasladado ao centro hospitalario de referencia.