PSA pecha un acordo para comprar Opel a General Motors

PARÍS, 3 (Reuters/EP)

A previsión é que as dúas compañías anuncien un acordo definitivo o vindeiro luns, xusto antes do inicio do Salón Internacional do Automóbil de Xenebra.

O Grupo PSA e General Motors anunciaron a mediados do pasado mes de febreiro que estaban en negociacións en relación cunha posible venda de Opel ao xigante francés, co obxectivo de mellorar a súa rendibilidade e a súa eficiencia.

O grupo que preside Carlos Tavares afirmou que traballa con General Motors desde 2010 nunha alianza industrial que xera "substanciais sinerxías" e afirmou que, neste contexto, as dúas compañías examinan regularmente diferentes posibilidades de expansión adicionais.

Así, subliñou que entre as diferentes iniciativas estratéxicas que estaba a valorar en relación coa mellora da rendibilidade e da eficiencia operativa atopábase a potencial adquisición da firma automobilística alemá Opel.