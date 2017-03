A Consellería de Sanidade considerou "positivo" que avance a investigación no caso dos tratamentos da hepatite C para que "quede demostrado" o "bo proceder" dos seus profesionais nesta cuestión.

O departamento autonómico pronunciouse deste xeito nun comunicado remitido aos medios este venres ante as dilixencias realizadas polo Xulgado de Instrución número tres de Santiago, que emitiu un auto no que o seu titular require ao Sergas a identificación dos membros da subcomisión de tratamento de hepatite C.

Respecto diso, Sanidade reiterou "a súa total colaboración coa xustiza" para que os feitos se aclaren o máis axiña posible e lamentou que "se siga utilizando un tema tan dramático como este para facer outro tipo de promocións" que, na súa opinión, "nada teñen que ver co que é realmente importante, o coidado da saúde dos cidadáns de Galicia, neste caso dos pacientes de hepatites C".

Fronte a iso, o Servizo Galego de Saúde (Sergas) destacou a "contundencia" das recentes declaracións dos seus profesionais, coas que "certificaron unha vez máis a súa actuación rigorosa na autorización de fármacos para o tratamento da hepatite C, baseada estritamente en criterios clínicos e acreditando á vez que non houbo ningún tipo de atraso na súa intervención".

Ademais, subliñou que "grazas ao correcto funcionamento do sistema, Galicia autorizou en tempo e forma, baixo criterios estritamente clínicos, 1.137 tratamentos solicitados antes da entrada en vigor do Plan Estratéxico do Sistema Nacional de Saúde, e moitos deles antes mesmo de que os novos medicamentos fosen comercializados en España".

SUBCOMISIÓN

Neste sentido, o Sergas lembrou que a subcomisión de Farmacia, composta por profesionais clínicos coñecedores da enfermidade en Galicia, "resolveu os casos dunha forma moi áxil, cunha media de 13 días" nunha patoloxía que "ten un desenvolvemento de entre 30 e 40 anos".

Neste contexto, asegurou que a subcomisión tivo "un labor complicado", xa que entre os anos 2014 e 2015 saíron ao mercado ata oito medicamentos diferentes con distintas combinacións posibles. "As evidencias científicas eran limitadas, o que chegou a motivar que mesmo as probas de tratamento para un mesmo paciente puidesen variar nun curto período de tempo tratando de conseguir a mellor alternativa asistencial", apuntou.

Con todo, sinalou que en Galicia se autorizaron "todos os tratamentos que cumprían os requisitos". "A peche do 31 de decembro deste ano tíñanse autorizado en Galicia 4.869 tratamentos", apuntou.

TRATAMENTOS EN CENTROS PENAIS

En canto á medicación para os enfermos reclusos, a Xunta remarcou que, segundo os datos do Ministerio de Sanidade, un total de 72 pacientes afectados por hepatites C, internos en institucións penais galegas, foron tratados con fármacos para esta enfermidade.

Esta cifra, conforme sinalou, fai que Galicia sexa a "quinta comunidade" en dispensación de medicamentos tal e como sinalan os datos do Ministerio de Sanidade. Por iso, lamentou que "se estean dando datos falsos" por parte do representante da Plataforma galega de afectados por hepatite C, Quique Costas.