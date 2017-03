A portavoz municipal dos populares da Coruña, Rosa Gallego, considerou "contraditoria" a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que anula a contratación de doce altos funcionarios durante o goberno do PP no Concello da Coruña

Na mañá deste venres, a portavoz popular saíu ao paso da sentenza do TSXG que considera contraria ao ordenamento xurídico vixente a designación de once xefaturas de servizo e unha xefatura de departamento. Así, Rosa Gallego mostrou o seu respecto pola sentenza, aínda que discrepou da mesma.

O TXSG declarou nulas estas designacións que se produciron durante o mandato de Carlos Negreira á fronte do goberno herculino. Devanditos funcionarios continúan nos seus postos na actualidade.

En relación a iso, Rosa Gallego considerou a sentenza "contraditoria" con outros fallos anteriores e, por iso, asegurou que o goberno local, da Marea Atlántica, debe recorrer.

Respecto diso, argumentou que, se non o fai, tería que cesar aos funcionarios que figuran na condición de Libre Designación. Neles, incluíu non só aos denunciantes --un grupo de funcionarios de alto rango--, senón tamén aos nomeados pola Marea Atlántica.

REACCIÓN DA XUNTA

Pola súa banda, o vicepresidente galego, Alfonso Rueda, manifestou que a sentenza só afecta "á selección concreta" que fixo o Concello da Coruña e "non á lexislación" autonómica sobre contratación de funcionarios de libre designación.

Así as cousas, apuntou que descoñece se este fallo pode ter repercusión noutros municipios e que iso dependerá "dos recursos" que "se presentasen".