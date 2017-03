A Escola de Práctica Xurídica de Santiago fixo entrega este venres dunha placa en sinal de recoñecemento a todas as institucións e colectivos que colaboran con ela para "convertela en centro de referencia en España", como a Deputación da Coruña, a avogacía da cidade, o corpo de letrados da Xunta, o TSXG, a Fiscalía ou as Forzas de Seguridade.

Esta escola, dependente da Universidade de Santiago de Compostela (USC) e do Colexio de Avogados de Santiago, entregou estes distintivos durante o acto institucional celebrado en Santiago de Compostela para despedir á cuarta promoción do Máster Universitario en Avogacía.

Ao evento acudiron máis de 300 persoas, entre as que estivo o presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso; o presidente do TSXG, Miguel Ángel Cadenas; o fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes; o director xeral de Xustiza da Xunta, Juan José Martín; o reitor da USC, Juan Viaño; así como representantes de todos os grupos políticos do Concello compostelán.

A Escola de Práctica Xurídica de Santiago destacou que o 100% dos alumnos do Máster de Avogacía aproban os exames de acceso á profesión e o 40% dos matriculados actualmente no centro estudaron Dereito fóra da provincia. Os alumnos reciben, durante ano e medio, formación nas materias Civil e Mercantil, Penal, Laboral e Administrativo.

O 60% do profesorado é designado polo Colexio de Avogados de Santiago, mentres que o 40% depende da Universidade de Santiago de Compostela (USC). O exame de acceso á avogacía, obrigatorio para exercer en España, celébrase dúas veces ao ano, nos meses de febreiro e novembro.