Outra máis do Breo

Ficha técnica

TAU Castelló 88: Borja Arévalo (5), Edu Durán (20), Juan Cabot (2), Kyle Cooper (19) e Deividas Busma (4) –cinco inicial- Álex Herrera (15), Joan Faner (2), Sergio Rodríguez (10), Fede Ucles (4), Chema García (5) e Maodo Nguirane (2).

CB Breogán 96: Josep Franch (6), Rafa Huertas (16), Salva Arco (4), Fakuade (15) e Matt Stainbrook (17) –cinco inicial- Jonathan Gilling (9), Lobito Fernández (21), Iván Cruz (6) e Sergi Quintela (2).

Parciais: 24-26, 18-22 (42-48), 18-22, 28-26 (88-96).

Árbitros: Germán Morales Ruiz e Alfonso Olivares Iglesias. Eliminaron por cinco faltas persoais a Joan Faner nos locais.

Incidencias: partido da 26ª xornada da LEB Ouro disputado no pavillón Ciutat Castelló.

Os dous mellores nos lucenses: bloqueo de Stainbrook para Lobito. | Fonte: @TAUCastelló

Foi superior o Breo en Castelló, dende o 0-10 inicial e sempre por diante de Amics no marcador, agás o 33-31 no segundo cuarto. Os castellonencos achegáronse no último acto (69-70), pero non lles tremeu o pulso aos lucenses, que da man de Rafa Huertas e Fakuade puxéronse 80-90 e non pasaron apuros finais para acabar vencendo 88-96. Catro lucenses destacaron: Lobito Fernández, 21 puntos e 5 asistencias; Matt Stainbrook, 17 puntos e 12 rebotes; e Rafa Huertas (16) e Fakuade (15), decisivos na recta final.

Arrincou o Breo a todo gas, correndo a pista liderado por Josep Franch para poñerse 0-10 en apenas dous minutos. Pero Toni Ten parou o partido, e os puntos de Edu Durán (13 no primeiro cuarto) e Kyle Cooper (7) volveron apertar o marcador tras dez minutos: 24-26.

Nin Iván Cruz nin Matt Stainbrook puideron no arrinque do segundo cuarto con Herrera, que con 7 puntos consecutivos deulle a volta ao marcador (33-31). Pero Lobito Fernández asumiu a responsabilidade no Breo, e con tres triplas para 11 puntos, devolveu o mando aos lucenses ao tempo de lecer: 42-48.

Case tres minutos estivo o Breo sen anotar na reanudación, pero 7 puntos de Rafa Huertas mantiveron a vantaxe lucense (46-54). Stainbrook anotaba tamén, e Castelló parou o partido con 55-64. Dúas canastras de Iván Cruz e o Breo chegaba dez arriba (60-70) ao último cuarto.

Pero de novo tardou o Breo tres minutos en anotar, e TAU Castelló, cunha tripla e seis tiros libres, apertou o marcador (69-70) tras un parcial de 9-0 e malia o tempo de Natxo Lezcano. Apareceu Rafa Huertas, con 5 puntos, e o equipo lucense mantívose por diante. Fakuade anotou dende 6,75 e Breo gañaba 74-82. Tras un tempo morto local, Amics achegouse a 78-82, pero un parcial de 2-8 lucense sentenciou o choque. Ao final, 88-96, e cuarta vitoria consecutiva dos de Natxo Lezcano dende o tropezón co Lleida. O Breo ten a primeira praza a tiro, pero necesita gañar o vindeiro sábado a Gipuzkoa no Pazo.