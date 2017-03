O grupo Marlango actuará este sábado en Pontevedra

O grupo Marlango, a formación liderada pola actriz e cantante Leonor Watling, actuará este sábado 4 de marzo en Pontevedra dentro do ciclo 'As Matinés do Principal', segundo informa a organización.

'Delicatessen' é o nome da xira coa que Marlango está a percorrer España e América Latina presentando o seu traballo 'El Porvenir'. Leonor Watling e Alejandro Pelayo atópanse neste proxecto a dúo no escenario, con voz e piano.

O concerto organizarase dentro do ciclo 'As Matinés do Principal' que busca ofrecer espectáculos musicais de distinta índole e dirixido a todo tipo de públicos, explican os promotores da iniciativa no Teatro Principal.