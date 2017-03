Burela racha a mala xeira

Ficha técnica

Pescados Rubén Burela 6: Edu, Iago Míguez, Isi, Antoñito, José Carlos -cinco inicial- Iago Rodríguez, Jorge Bellvert, Cuco e Hélder.

Cartagena FS 4: Raúl, Enrique, Josema, Juanpi, Adeirton -cinco inicial- Rodrigo, Elián, Rahali, Jesús, Asensio e Dani Blanco.

Goles: 0-1: Juanpi (minuto 2); 1-1: Iago Míguez (9’); 2-1: Jorge Bellvert (9’); 3-1: Antoñito (15’); 4-1: Cuco (30’); 5-1: José Carlos (33’); 5-2: Juanpi (34’); 5-3: Rahali (37’); 6-3: José Carlos (39’); 6-4: Rodrigo (40’).

Árbitros: Gallo Suárez e Velasco Martínez (Asturias). Amarelas a José Carlos (28’) no Burela e a Jesús (26’), Josema (29’), Raúl (30’) e Rodrigo (32’) no Cartaxena.

Incidencias: partido da xornada 23ª da Primeira División da LNFS disputado no pavillón Vista Alegre de Burela ante uns 1.000 espectadores.



Co apoio de Vista Alegre, o Burela rachou a mala xeira que duraba xa case tres meses. Venceu 6-4 a Cartagena FS e sumou a sexta vitoria na Liga despois de 12 derrotas consecutivas. Tres puntos que lle serven para adiantar a Levante, que empatou 2-2 na casa ante Magna Gurpea, e saír dos postos de descenso. Tralo parón pola Copa de España, o equipo mariñao visitará a Jumilla, pechacancelas da Liga con tan só unha vitoria na Liga.



Na primeira chegada a portaría, esvarón na defensa laranxa e premio para o Cartagena, que fixo o 0-1 cun tanto de Juanpi. Soubo Pescados Rubén manter a calma, e arroupado pola súa afección, foise pouco a pouco facendo co control do partido e do marcador. Jorge Bellvert avisou no minuto 5 ao pau, pero o empate foi obra de Iago Míguez no minuto 9. Tan só uns segundos despois, Jorge Bellvert fixo o 2-1 tras un saque de esquina. Vista Alegre volveu respirar, e Edu evitaba o empate antes de que Antoñito, tras outro remate ao pau de Bellvert, fíxese o 3-1 no minuto 15, resultado co que se chegou ao tempo de lecer.



Tivo ocasións Pescados Rubén trala reanudación, pero o gol fíxose esperar. Cuco anotou o cuarto, xa no minuto 30, tras aproveitar un rexeite dun potente disparo de Iago Rodríguez. Cartagena apostou polo xogo de cinco co 4-1 no marcador, pero recibiu o quinto de José Carlos coa porta baleira no minuto 33. Agora si, os visitantes atoparon premio ao porteiro-xogador con dous goles de Juanpi, no 34, e Rahali, no 37. Co 5-3, José Carlos sentenciou o partido de novo a porta baleira (minuto 39) e Rodrigo fixo o 6-4 definitivo xa no último minuto.

Os burelaos celebran un gol en Vista Alegre. | Fonte: @burelafs

Ficha técnica

Palma Futsal 8: Nico Sarmiento, Vadillo, Carlitos, Joselito e Paradinsky -cinco inicial- Diego Favero, Tomaz, Eloy Rojas, Chicho, Maico e Éder.

Santiago Futsal 3: Chema Mella, Pablo Tallón, Armando, Álex Diz e Dani Montes –cinco inicial- Antonio Diz, Hugo Sánchez, Santi, Catela, Álex Velasco e Ismael.

Goles: 1-0: Carlitos (min. 4); 2-0: Eloy Rojas (8'); 3-0: Eloy Rojas (11'); 4-0: Paradinsky (19'); 5-0: Eloy Rojas (19'); 6-0: Paradinsky (21'); 6-1: Álex Diz (26'); 7-1: Chichi (29'); 8-1: Diego Favero (29'); 8-2: Isma (33'); 8-3: Dani Montes (39').

Árbitros: Delgado Sastres e Rabadán Sáinz. Expulsaron con dobre tarxeta a Álex Diz. Amarelas a Vadillo, Carlitos e Maico no Palma e a Chema Mella e Santi no Santiago Futsal.

Incidencias: partido da 23ª xornada da LNFS celebrado no pavillón Son Moix de Palma.

Palma Futsal non deu opcións ningunhas a un Santiago Futsal ao que non lle saiu nada na súa visita a Son Moix. Xa ao descanso, un avultado 5-0 para os baleares, con dous goles nos dez primeiros minutos e outros dous, que sentenciaron o choque, pouco antes do descanso. Malia a tentalo con porteiro-xogador ata o final, a noite non estaba para os composteláns. Xa co 8-1, Ismael e Dani Montes firmarían os dous últimos tantos do encontro para o 8-3 definitivo.