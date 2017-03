A Cidade da Cultura celebra este sábado a sesión do ciclo Nexos aprazada en xaneiro

A Cidade da Cultura de Galicia celebrará este sábado 4 de marzo a sesión do ciclo Nexos sobre 'O aforismo e a beleza da síntese' que tivo que aprazarse no mes de xaneiro.

A cita será a partir das 12,00 horas no auditorio Xosé Neira Vilas da Biblioteca de Galicia e contará coa presenza do profesor Jorge Wagensberg e coa actuación da soprano Carmen Gurriarán xunto ao pianista Pablo Seoane.

Na sesión abordarase a historia dos aforismos, pequenos escritos que están a experimentar un importante "renacemento" grazas á "moda dos 140 caracteres".

O profesor de Física Jorge Wagensberg, creador do Museo da Fundación La Caixa, será o encargado de disertar sobre esta cuestión. Posteriormente, o público poderá gozar do concerto 'No me pertenezco', composto por dez pequenas cancións de autores como Anton Webern ou Francis Poulenc.