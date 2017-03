Ana Peleteiro, récord e final

“Levaba catro anos con esa marca aí e non me deixaba ser completamente feliz”, recoñeceu emocionada tras acadar o salto que levaba case cinco anos buscando repetir. Na terceira tentativa, no arrinque do Campionato de Europa de pista cuberta no Kombank Arena de Belgrado, a galega Ana Peleteiro foise ata os 14,20 metros, o mellor salto de toda a súa carreira, mellorando en tres centímetros a súa marca en Barcelona'2012.

Ana Peleteiro, á final dos Europeos con récord persoal de 14,20 metros. | Fonte: @RFEA

Con este sensacional rexistro, a atleta do Barbanza acadou a terceira posición na clasificación, encabezada polas xermanas Jenny Elbe, con 14,27, e Kristin Gierisch, con 14,26 metros, e deixando serias posibilidades de acadar a tan desexada medalla nuns Europeos absolutos. A gran final, coa presenza da atleta ribeirense, será ás 17.50 horas deste sábado.

Unha Ana Peleteiro moi motivada chegaba a Belgrado con ganas de demostrar que o acadado hai cinco anos no Campionato do Mundo júnior en Barcelona non fóra unha casualidade. A agora discípula de Iván Pedroso, asentada en Guadalaxara, debutou en competición cun nulo, foise logo ata os 13, 90 metros e gardou o mellor para o final, volando ata eses espectaculares 14,20metros, plusmarca española sub-23 e a segunda mellor marca española de todos os tempos, que acredita Carlota Castrejana con 14,64 metros dende 2007.

“Dende que estou adestrando con Iván Pedroso o cambio foi espectacular. Abriuse unha porta chea de luz para min e estou disposta a cruzala e ir a por todas”, dixo a atleta galega na zona mixta, moi motivada para facer algo grande na final.

A que non puido meterse na final foi a canguesa Solange Pereira, que foi cuarta na súa serie de 1.500 metros cun tempo de 4:15.09. Na súa primeira participación nun Europeo en pista cuberta, quedou fóra da final, para a que só se clasificaban as dúas primeiras de cada serie e os tres mellores tempos (4.12.81). “Que duro y difícil es el atletismo! A pesar de no haber estado todo lo bien que quisiera, estoy contenta con mi carrera. A seguir aprendiendo!”, escribiu Soli Pereira.