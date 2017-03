Un home resulta ferido ao chocar o seu coche cun camión na N-634, no Pino (A Coruña)

Un home resultou ferido ao chocar o vehículo co que circulaba pola N-634, ao seu paso polo Pino (A Coruña), contra un camión de mercadorías.

Segundo informou o CAE 112 Galicia, o accidente tivo lugar ás 6,00 horas, no quilómetro 701, en Tarroeira. Debido ao impacto, o condutor e único ocupante do turismo, quedou atrapado no seu interior e tivo que ser liberado polos Bombeiros de Arzúa.

Tras recibir a alerta, o CAE 12 Galicia informou os servizos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, así como aos Bombeiros de Santiago e Arzúa.

Tamén, solicitou a colaboración dos axentes de Tráfico e do persoal do servizo de mantemento da estrada ao quedar o camión atravesado na vía e dificultar a circulación.

TRES FERIDOS EN BUEU

Por outra banda, outro tres persoas resultaron feridas este sábado nun accidente de tráfico ocorrido en Beluso, no municipio pontevedrés de Bueu.

O CAE 112 Galicia explicou que o suceso tivo lugar sobre as 2,30 horas e detallou que informou á Garda Civil de Tráfico e os Bombeiros do Morrazo.