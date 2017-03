Unha persoa resulta ferida nun accidente en Narón (A Coruña)

Unha persoa resultou ferida ao chocar dous vehículos e impactar un deles contra a fachada dun edificio situado na rúa Bouzas de Narón, na Coruña.

Segundo informou o CAE 112 Galicia, o accidente tivo lugar sobre as 20,30 horas e, debido ao impacto contra o inmoble, un dos vehículos provocou daños na instalación do gas do edificio.

Ante estes feitos, a persoa ferida foi trasladada ao centro hospitalario de referencia polos servizos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061.

Ademais, acudiron ao momento a Policía Local e os Bombeiros de Narón, que solicitaron a intervención dun técnico da empresa distribuidora do gas para revisar, por precaución, a instalación.

Tamén recibiron o aviso os efectivos de Protección Civil da localidade.