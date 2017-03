Requisados máis de 410 quilos de peixe e marisco en varios operativos contra o furtivismo en Galicia

Axentes do Servizo de Gardacostas, dependente da Consellería do Mar, requisaron nos últimos días máis de 410 quilos de peixe e marisco e 416 aparellos de pesca en diversos operativos contra o furtivismo realizados nos últimos días en Galicia. Tamén se incautaron de 1.050 metros de aparellos de enmalle.

Nun comunicado, a Consellería do Mar explicou que a ría de Muros e Noia foi escenario de varios operativos que se saldaron co comiso de máis de 130 quilos de diversas especies e coa incautación de 186 útiles. O control máis destacado tivo lugar na zona de Bañosas, en Porto do Son, e no os axentes incautáronse de máis de 136 cacharros de polbo e os 23 quilos de cefalópodo que había no seu interior.

Na ría de Arousa requisáronse 31 útiles, máis de 43 quilos de especies e 450 metros de artes de enmalle. A actuación máis relevante realizada nesta ría tivo lugar en Vilanova, onde os axentes comisaron as artes de enmalle e 14 quilos de peixe e marisco, a maioría choco de talla antirreglamentaria.

En Pontevedra os inspectores tamén fixeron varios operativos contra a pesca ilegal, que se saldaron co comiso de 81 aparellos de pesca e máis de 18 quilos de diversas especies. O máis destacado levou a cabo en Sanxenxo e resultou coa incautación de 81 nasas que carecían de identificación e de sete quilos de polbo e dous de nécora.

Na ría de Vigo os Gardacostas diferentes actuacións saldáronse co comiso de máis de nove quilos de diferentes especies e coa incautación de 50 aparellos e 100 metros de artes de enmalle. Un dos operativos realizouse nas Cíes e resultou coa incautación de 50 nasas de polbo e catro quilos desta especie.

Ademais, noutros operativos na Costa da Morte os axentes incautáronse de máis de 97 quilos de diversas especies, de 68 aparellos e 500 metros de redes de enmalle. O máis relevante tivo lugar nas zonas de Fisterra, Corcubión e Sardiñeiro, onde os axentes requisaron 53 aparellos, a maioría nasas, os 500 metros de artes de enmalle e 65 quilos de distintas especies, a maioría nécora.

Tamén se desenvolveu un operativo por terra en Mondoñedo e, no, os axentes de Gardacostas xunto cos da Garda Civil de Tráfico de Lugo e os do Seprona de Xove, fixéronse con 69 quilos de ourizo e case 37 de linguado. Noutra operación en Ares tamén se requisaron case 10 quilos de vieira.