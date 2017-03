Os 24 narcotraficantes detidos en España pertencían ao cártel de Cúcuta e non tiña relación con ningún grupo galego

A organización internacional de traficantes de cocaína que pretendía establecerse en España e que foi desarticulada pola Policía Nacional pertencía ao cártel colombiano de Cúcuta e non tiña relación con ningún grupo galego.

Así o explicou aos medios o xefe da brigada central de estupefacientes, Ricardo Toro, quen sinalou que nesta operación contra o narcotráfico, na que foron detidas 24 persoas e da que se encargou o Xulgado de Instrución número 4 de Vigo, incautáronse un total de 2.435 quilos de cocaína.

Por esta razón, o delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, cualificou esta operación como "importantísima", debido tanto á "cantidade" de drogada incautada como á "calidade" da investigación.

"Esta é unha das operacións máis importantes contra o tráfico de cocaína que se realizaron en España nos últimos anos, pola gran cantidade de droga [...] e polo número de detidos", subliñou o xefe da brigada central de estupefacientes, xusto antes de facer fincapé en que, entre as 24 persoas detidas, atopábanse "personaxes bastante importantes dentro do tráfico internacional de cocaína".

E é que, relatou, os cárteles colombianos son os "principais provedores" de cocaína para o mercado europeo. "Desarticulamos dous grupos distintos de colombianos pertencentes ao cartel de Cúcuta", precisou Ricardo Toro, quen engadiu, como "tema novo", que "os propios donos da mercadoría desprazáronse a España hai uns meses e estaban a xestionar eles mesmos a distribución desta cocaína".

Deste xeito, os donos da mercadoría non recorrían a "delegados", pois os españois detidos, ningún deles galegos, dedicábanse aos labores de transporte. Aínda que non hai ningún galego entre os detidos, as detencións producíronse en Galicia, Madrid, San Sebastián e Guadalaxara. En concreto, na Comunidade galega tiveron lugar en Vigo e Padrón (A Coruña), o que non quere dicir, remarcou, que os detidos estivesen establecidos nese punto, pois "se desprazaban con facilidade". De feito, as detencións en Galicia producíronse cando transportaban a cocaína.

"Estaban bastante repartidos. O seu labor era recoller esta droga que estaba almacenada en distintos puntos e, a través de coches caleteados, é dicir, cuns dobres fondos bastante ben construídos, distribuíla nunhas cantidades de 200 ou 300 quilos a distintas partes de España e Europa", sinalou Ricardo Toro.

A investigación comezou en xuño do ano pasado cando a droga xa estaba en terra, aínda que foi no último mes cando se intensificaron as investigacións. De todos os xeitos, a Policía Nacional sabe que estes dous grupos planeaban introducir a cocaína por vía marítima, nun dos casos a través do Porto de Barcelona.

Aínda que a operación aínda non está "pechada do todo", xa que podería haber algún outro detido, estes dous grupos están "practicamente desarticulados". Neste sentido, o xefe da brigada central de estupefacientes asegurou que, ata agora, non se detectou que o cártel de Cúcuta tivese negocios en España, polo que entende que este feito respondía a un "intento de asentarse en España".

Así mesmo, negou a existencia dun piso franco en Vigo e explicou que os xefes destes dous grupos alugaron algunhas vivendas e coches instaláronse provisionalmente coa idea de recibir droga e distribuíla. A este respecto, augurou que, se algún dos detidos triunfase, seguramente se acabou instalando en Galicia ou nalgún outro lugar de España.

Pola súa banda, o xefe superior de Policía de Galicia, Manuel Vázquez, aproveitou para lembrar a un inspector de policía falecido nun accidente de moto nun acto de servizo en Murcia.