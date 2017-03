O presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, realizou un chamamento a "non politizar" a loita pola Igualdade porque facelo suporía "faltar ao respecto ás mulleres".

Na mañá deste sábado Feijóo participou en Santiago nun acto organizado polo PPdeG con motivo do Día da Muller, que terá lugar o próximo 8 de marzo.

Na xornada, titulada 'O PPdeG, de igual a igual', participaron diferentes personalidades dos populares galegos, entre eles varios conselleiros do Goberno galego, o presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, o portavoz do PP no Senado, José Manuel Barreiro, ou a secretaria de Estado de Economía, Irene Garrido.

Alí, o titular da Xunta e presidente dos populares galegos chamou a acabar ca "lacra machista e fascista" da violencia de xénero, á vez que convidou a acadar a Igualdade "moral, social, legal e económica" a través "da defensa sen concesións dos dereitos individuais de todos".

Para Feijóo, "o camiño" para conseguir a Igualdade entre homes e mulleres lógrase "con feitos, non con palabras", polo que indicou que o PP precisa "non porse de perfil ante ningún debate de calado" e, así, "non quedar calado" fronte aos "avogados do pensamento único".

"SOBREVOAR" A "CONCEPCIÓN PARTIDARIA"

Así as cousas, remarcou a necesidade de deixar ao carón os "discursos de polarización" para "sobrevoar calquera tipo de concepción partidaria e ideolóxica" sobre a Igualdade e deste xeito diferenciarse "dos que queren substituír os vellos estereotipos de xénero por outros novos".

"Unha muller pode pensar o que queira, vestir como queira, dicir o que queira", incidiu Feijóo, quen cre que "o dereito inalienable de igualdade" pasa porque as mulleres poidan "escoller libremente", "sen coaccións", nin "roles trasnoitados".

"Galicia sempre tivo nome de muller", reivindicou, para logo lembrar a "todas as mulleres que traballan no agro, no mar" e que, á vez, "traballan máis que ninguén" nos seus fogares. "Galicia non sempre recoñeceu á muller como debería", defendeu, xa que "demasiadas sufriron discriminación" e "quedaron no anonimato" porque "non podían saír a ningún sitio".

"NEGAR Os AVANCES", "NEGAR A HISTORIA"

Deste xeito, expresou que "os ventos da Igualdade están a cambiar" e que, a pesar de que "queda moito por facer", "negar os avances sería negar a historia".

Tras isto, defendeu que "hoxe" en Galicia "hai máis prazas de gardarías infantís que nunca, mesmo máis das que recomenda a Unión Europea ou a ONU" e que desde o Goberno galego o PP impulsou a creación do "bono coidado e bono concilia", medidas que fomentan a conciliación da vida laboral e familiar.

Por último, o presidente galego mostrou o seu "compromiso" con que Galicia sexa "o mellor lugar para nacer, construír unha familia e ser nai", que se expresa "non" a través de "palabras" senón de "políticas concretas".