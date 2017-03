Imperial Javi Gómez Noya

No máis alto do podio, coma case sempre. Así arrinca Javi Gómez Noya as Series Mundiais 2017, vencendo con autoridade e por primeira vez en Abu Dhabi. A súa 13ª vitoria nunha proba das WTS, con 37 podios en 50 participacións, toda unha lenda do tríatlon mundial. O ferrolán controlou a proba en todo momento, e lanzou o ataque definitivo a tres quilómetros da meta, para entrar vitorioso cun tempo de 1h.52.32. Segundo foi o británico Thomas Bishop, e terceiro o francés Vincent Louis. O castelán Fernando Alarza, afincado en Pontevedra, foi cuarto e o mallorquino Mario Mola, actual campión, oitavo.

Javi Gómez Noya, triunfador na liña de meta de Abu Dhabi. | Fonte: @WTSAbuDhabi

Malia lanzarse á auga co dorsal 26, o galego axiña enfilou os postos dianteiros da proba, e ao remate da primeira volta, estaba no posto 13º. Tralos 1,9 quilómetros de natación, o francés Aurelien Raphael saiu primeiro da auga (18:27), con Goméz Noya a 11 segundos, e Mario Mola e Richard Murray, en teoría os seus grandes rivais, a medio minuto.

Trala primeira transición, sobre a bicicleta, Gómez Noya lideraba xa a proba nun grupo dianteiro que acabou sendo de dez unidades, con Vincent Luis, Henri Shoeman e o sorprendente Thomas Bishop, entre outros rivais, e co galego tirando en cabeza para afastar o grupo de perseguidores.

Ao paso pola T2, Shoeman tentou marcharse en solitario, pero Gómez Noya seguiuno sen dificultades e xuntos marcharon cara a liña de meta. Nos 10 quilómetros de carreira a pé, o ferrolán cambiou de compañeiro, chegando por detrás Bishop. Aguantou o británico ata o cambio de ritmo de Javi Gómez Noya, que chegou a pouco máis de tres quilómetros do final para entrar en solitario na liña de meta, saudando aos afeccionados.

Chegou cun tempo de 1h.52:31, con 14 segundos de vantaxe sobre Bishop e 37 sobre o francés Vincent Luis. O pentacampión galego celebrou con rabia o triunfo e os primeiros 800 puntos das Series Mundiais no seu camiño cara o sexto título de campión do Mundo. A vindeira cita, o 8 de abril en Gold Coast (Australia).