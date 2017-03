A campaña de micromecenazgo sobre a biopsia líquida alcanza xa os 200.000 euros recadados

A campaña de micromecenazago para avanzar na investigación sobre a biopsia líquida impulsada por Oncomet superou xa os 200.000 euros recadados e aspira a reunir outros 500.000 nos próximos 39 días.

Para iso, o director de Oncomet, o doutor Rafael López, fixo un chamamento ás "grandes empresas" galegas para que se somen á campaña antes de que finalice o prazo de recadación deica pouco máis dun mes.

"Necesitamos da súa xenerosidade e da súa implicación na causa para alcanzar o noso obxectivo e conseguir situar a Galicia na vangarda da investigación oncolóxica", declarou o impulsor da campaña, que solicitou o apoio de máis de 5.000 doantes.

A biopsia líquida é unha nova técnica revolucionaria para a loita contra o cancro, que permitiría "adiantar o diagnóstico e tratar a enfermidade en fases máis temperás seleccionando mellor os tratamentos".

Esta semana, os principais clubs do fútbol galego sumáronse á campaña de Oncomet. Así, os xogadores do Rácing de Ferrol e do CD Lugo saltarán ao campo nos seus partidos deste fin de semana con camisetas en apoio á campaña.