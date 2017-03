Villanueva pide colaboración cidadá para atopar ao autor da agresión sexual a unha septuaxenaria en Mos

O delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, solicitou este sábado colaboración cidadá para atopar ao autor da agresión sexual a unha septuaxenaria en Mos (Pontevedra) que tivo lugar na mañá do pasado xoves.

Deste xeito, Villanueva pediu axuda a "calquera persoa que poida colaborar con datos tanto a esclarecer o caso de Mos como outros casos". E é que a Garda Civil investiga agora outra suposta agresión a unha septuaxenaria ocorrida na madrugada deste sábado na localidade da Portela, no municipio pontevedrés de Bueu.

No que respecta ao caso de Mos, o delegado do Goberno asegurou que, de momento, "non hai ningunha novidade". Así, a Garda Civil segue tratando de localizar ao agresor, quen, de acordo cos datos dos que dispón o Instituto Armado, trátase dunha persoa ao redor dos 40 anos.

De todos os xeitos, subliñou que, por agora, a Garda Civil e a Policía Nacional só teñen datos de como pode ser o agresor, de acordo coa descrición da septuaxenaria agredida sexualmente, pero non hai identificada ningunha persoa en concreto.