Restablecida a circulación na N-634 tras o accidente ocorrido esta madrugada no Pino (A Coruña)

A circulación na estrada N-634 quedou restablecida á altura do concello coruñés do Pino despois de que se limparon os restos do accidente rexistrado na madrugada deste sábado.

En concreto, unha colisión entre un camión e un turismo, no que resultou ferido un home, obrigou a interromper o paso de vehículos no punto quilométrico 701 desta estrada.

Segundo informou o CAE 112 Galicia, o accidente tivo lugar ás 6,00 horas, en Tarroeira. Debido ao impacto, o condutor e único ocupante do turismo, quedou atrapado no seu interior e tivo que ser liberado polos Bombeiros de Arzúa.

Tras recibir a alerta, o CAE 12 Galicia informou os servizos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, así como aos Bombeiros de Santiago e Arzúa. Tamén, solicitou a colaboración dos axentes de Tráfico e do persoal do servizo de mantemento da estrada ao quedar o camión atravesado na vía e dificultar a circulación.