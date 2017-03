Pesca.- Continúa a procura do pescador desaparecido en Ferrol

A procura do pescador que permanece desaparecido desde o pasado día 24 de febreiro en Ferrol foi retomada á primeira hora deste sábado.

Segundo informou o CAE 112 Galicia, un helicóptero e unha lancha da Garda Civil traballan nos labores de procura, ás que prevé sumarse outra embarcación á primeira hora da tarde. Por terra, Bombeiros e efectivos de Protección Civil, centrarán a busca na zona do Cabo Prioriño.

O home, conforme lembrou o CAE 112 Galicia, saíra a pescar na tarde do día anterior e, na xornada do día 24, non regresara á súa casa.

Desde entón, varias unidades de cans adestrados, un helicóptero do Servizo de Gardacostas de Galicia, Bombeiros, efectivos do GEAS (Grupo Especial de Actividades Subacuáticas) da Garda Civil e membros de Protección Civil fóronse sumando ao operativo posto en marcha por Salvamento Marítimo.