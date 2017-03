En Marea loitará por "a recuperación gratuíta para a cidadanía" do Pazo de Meirás, situado en Sada (A Coruña), unha propiedade que, subliñaron desde este grupo, foi adquirida "de modo ilícito froito do espolio, a violencia e as ameazas da ditadura de Franco".

En concreto, esta iniciativa foi presentada polo viceportavoz de En Marea, Antón Sánchez, e polo alcalde de Sada, Benito Portela, quen presentaron este sábado, ás portas do Pazo de Meirás, esta iniciativa lexislativa rexistrada polo grupo o pasado mércores 1 de marzo no Parlamento de Galicia.

Nun comunicado, En Marea explicou que nesta iniciativa solicítase, por primeira vez, a "devolución gratuíta" e a "compensación ás vítimas" do que, remarcaron, trátase dun espolio.

A recuperación do Pazo podería ser, a xuízo de En Marea, "o símbolo da rexeneración democrática, da reparación da dignidade das vítimas e o precedente para a recuperación de todo o expoliado durante a ditadura e permitido no paso a unha democracia incompleta".