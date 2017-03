TURISMO.- A Xunta aposta pola difusión dos valores do Camiño a través da itinerancia de dúas exposicións

Turismo de Galicia continúa coa súa aposta por difundir os valores do Camiño de Santiago a través da itinerancia de exposicións que deixan de relevo a importancia adquirida polo fenómeno xacobeo e o gran interese que continúa espertando.

Así, indicou o Goberno galego nun comunicado, nesta semana foi inaugurada, no municipio granadino de Guadix, a exposición 'Acollida e Hospitalidade no Camiño de Santiago. Fotografías de Manuel G. Vicente', que poderá visitarse no Palacio de Villalegre ata o 30 de marzo.

A mostra ofrece, a través dunha selecta colección de fotografías, unha homenaxe a todos os hospitaleros que conforman unha pedra angular para as rutas xacobeas.