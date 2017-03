Sete estudantes galegos fanse con medallas nas olimpíadas nacionais de Formación Profesional

A delegación galega presente nas olimpíadas nacionais de Formación Profesional 'SpainSkills 2017' alzouse con sete medallas nas 23 categorías nas que participou.

Silvia Folgueira (CIFP As Mercedes de Lugo), Raúl Fernández (IES Politécnico de Vigo) e Miguel Paz Pena (IES As Mariñas de Betanzos) leváronse a medalla de ouro nas categorías de 'Pintura de automóbil', 'Torneado e fresado' e 'Tecnoloxía do automóbil', respectivamente.

Ademais, na especialidade de 'Panadaría', a estudante do CIFP Compostela de Santiago Alba Triñanes fíxose coa medalla de prata.

Por último, Julián Fernández (IES de Valga) en 'Soldadura', Ana Sofía Emidio (CIFP Manuel Antonio de Vigo) en 'Servizos de restaurante e bar' e Damián Ferreira e Ester Ogando (CIFP A Granxa de Ponteares) en 'Xardinaría paisaxística' colgáronse o bronce.

Os gañadores nos campionatos nacionais deste fin de semana representarán a España nas WorldSkills que se celebrarán este ano en Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) e, á súa vez, nos EuroSkills que terán lugar en 2018 en Budapest (Hungría).

A través dun comunicado emitido este sábado, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria felicitou aos premiados e participantes nestas olimpíadas, que demostran "o potencial da FP galega".