Turismo.- Aviturga critica que a Xunta prohiba o aluguer de vivendas turísticas por habitación

A Asociación de Vivendas Turísticas de Galicia (Aviturga) criticou que o decreto da Xunta sobre este sector prohiba en Galicia o aluguer por habitación, actividade "legal" noutras comunidades.

En comunicado, a asociación lembra que o decreto publicado no Diario Oficial de Galicia (DOG) o pasado 10 de decembro que regula os apartamentos turísticos, vivendas turísticas e de uso turístico prohibe esta práctica baseándose na lei de arrendamentos urbanos.

"Miles de vivendas en Galicia, que se alugan por habitación, ben sexa individual ou compartida, xa non poderán seguir realizando esta actividade a partir do próximo 10 de maio, data de entrada en vigor do decreto", advirte Aviturga.

Neste sentido, a asociación asegura que "miles de familias" terá que "renunciar a uns ingresos complementarios indispensables" para a súa economía e recadados a través dun tipo de aloxamento cuxa demanda "cada vez é maior".

Precisamente, Aviturga explicou que, nos próximos días, responsables de Airbnb reuniranse con representantes da asociación para analizar o impacto deste decreto que "tanto prexudica a Galicia".

Aviturga xa avanzou que recorrerá ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), unha norma que, segundo indicou, "aboca a miles de familias a renunciar a uns ingresos complementarios indispensables".