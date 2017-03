Ángeles Vázquez defende que o futuro do lácteo está na transformación e ve no queixo de Arzúa un exemplo

A conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez, participou este sábado pola mañá nos actos de inauguración da 42ª edición da Festa do Queixo de Arzúa, onde destacou que "o futuro do sector lácteo galego pasa pola transformación dos seus produtos, e un exemplo claro desta aposta é, precisamente, o queixo de Arzúa".

Segundo indicou a Xunta nun comunicado, Ángeles Vázquez remarcou o peso desta denominación de orixe protexida no conxunto dos produtos galegos certificados e sinalou que o ano pasado producíronse máis de 3,4 millóns de quilos de queixo, superando así os 21 millóns de euros facturados.

"Falamos de que máis da metade de toda a produción de queixo galego amparado e case as dúas terceiras partes da súa facturación veñen para a comarca", subliñou.

A continuación, fixo fincapé en que estas cifras "demostran que a situación do sector lácteo é positiva, non só polo incremento do prezo do leite, senón tamén polo investimento realizado o ano pasado en transformación".

Concretamente, sinalou a conselleira, na provincia da Coruña houbo 13 solicitudes presentadas que suporán un investimento, indicou, de 12,3 millóns de euros na transformación do leite galego.

Un investimento inducido, continuou, que se verá incrementada coa resolución das axudas deste ano, e que supoñen, precisou, outros 11,5 millóns máis na provincia para o desenvolvemento do sector.

A esta festa tamén acudiu o presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso.