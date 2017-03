Dous motoristas, un home e unha muller, feridos en senllos accidentes na Pobra do Caramiñal e Vilanova

Dous motoristas, un home e unha muller, resultaron feridos este sábado en senllos accidentes na Pobra do Caramiñal (A Coruña) e Vilanova (Pontevedra).

No accidente acaecido na Pobra do Caramiñal, un motorista resultou ferido este sábado pola tarde tras caer da moto que conducía. Foi el mesmo quen chamou ao 112 Galicia para pedir axuda, cando pasaban uns minutos das 17,30 horas.

Indicou que estaba ferido e tirado no asfalto, na estrada que vai do Cuartel dos militares ao Miradoiro da Curota. A pesar de todo, o ferido volveu contactar cos profesionais do 112 Galicia, enviando a súa localización a través do localizador GPS do Alpifay.

Unha vez facilitadas as coordenadas da súa localización aos axentes de Tráfico, estes atoparon rapidamente ao ferido, quen foi trasladado polos servizos sanitarios ata o Hospital do Barbanza.

Ademais dos servizos sanitarios, ata a zona tamén se achegaron os axentes de Tráfico, da Policía Local e efectivos de Protección Civil das localidades de Ribeira e da Pobra do Caramiñal. Os Bombeiros de Ribeira tamén foron informados o persoal do 112 Galicia.

Pola súa banda, unha muller tamén resultou ferida este sábado ao mediodía en Vilanova de Arousa tras caer da moto que conducía. A muller circulaba pola estrada da Illa, no lugar da Pantrigueira.

Efectivos de Protección Civil que se achegaron ao momento, tras ser alertados polo 112 Galicia, explicaron que a muller sufriu un mareo mentres pilotaba a motocicleta e, ao sentirse indisposta, caeu.

Ao fío das 12,15 horas deste sábado, Urxencias Médicas informaba ao 112 do suceso e, ata alí, achegáronse efectivos de Protección Civil e da Policía Local. A Garda Civil de Tráfico e os Bombeiros do Salnés tamén foron informados.