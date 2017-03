Unha malleira sen paliativos

Ficha técnica

FC Barcelona 5: Ter Stegen; Sergi Roberto, Gerard Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Sergio Busquets (Mascherano, 60'), Rakitic, Rafinha; Neymar (Denis Suárez, 69'), Messi e Luis Suárez.

RC Celta 0: Sergio Álvarez; Roncaglia, Cabral, Sergi Gómez, Jonny; Radoja, Daniel Wass (Chelo Díaz, 68'), Hugo Mallo, Bongonda (Pione Sisto, 51'), Iago Aspas e Guidetti (Jozabed, 62').

Goles: 1-0: Messi (23'). 2-0: Neymar (40'). 3-0: Rakitic (57'). 4-0: Umtiti (61'). 5-0: Messi (63').

Árbitro: Gil Manzano. Amarelas a Cabral (35'), Radoja (38') e Sergi Gómez (48') no Celta e a Sergi Busquets (20') no Barça

Incidencias: 26ª xornada da Primeira División no Camp Nou ante 77.000 espectadores.



Nada que facer, nada que obxectar á derrota. O Barça foi moi superior e o Celta, impotente e moi lonxe dos seus mellores días, pouco puido facer ante Messi, Neymar e compañía. 5-0 e puideron ser máis, malia que o terceiro de Rakitic foi en claro fóra de xogo. Roncaglia, Daniel Wass e Iago Aspas puideron marcar o gol da honra, pero non atinaron entres os tres paus, e a primeira parada de Ter Stegen chegou no minuto 80. O Celta queda décimo con 35 puntos, pero o xoves ten unha cita histórica: o Krasnodar en Balaídos na ida dos oitavos de final da Europa League.

Os xogadores do Barça celebran un gol ante o abatemento de Cabral. | Fonte: lfp.es

Toto Berizzo repetiu o esquema de Ucraína, con Hugo Mallo de interior dereito, pero o Barça tivo a pelota e dominou dende o inicio, e Roncaglia non podía frear a Neymar. Sergio Álvarez parou o primeiro tiro de Messi, e pouco despois o brasileiro disparou desviado. Berizzo retocou o equipo e puxo o capitán sobre Neymar, pero Luis Suárez e Messi avisaron no minuto 19 con senllos remates ao pau na mesma xogada.

O Celta respostou nunha xogada a pelota parada, que chegou aos pés de Roncaglia, que diante de Stegen rematou preto do pau blaugrana. O que se anunciaba case dende o arrinque chegou no minuto 23, o 1-0 do Barça, obra de Messi tras unha xogada individual. O Celta apenas tiña posesión e as chegadas á área celeste sucedéronse. O segundo foi un golazo de Neymar cun remate en parábola por riba da saída de Sergio Álvarez. 2-0 no tempo de lecer

O Celta tentou recuperar a súa presión trala reanudación, pero non puido frear o xogo do Barça. Pione Sisto entrou por un Bongonda desaparecido, pero axiña chegou o 3-0 de Rakitic, en claro fóra de xogo. Pouco despois, o 4-0 de Umtiti, que marcou por primeira vez co Barça. E dous minutos máis, e o 5-0 e o segundo de Messi.

Case na única contra clara dos celestes, no minuto 65, Iago Aspas deixou a Daniel Wass só diante de Ter Stegen, pero o dinamarqués rematou fóra. Aspas tirou unha falta, pero moi desviada. O Barça baixou o ritmo e a primeira parada de Ter Stegen chegou no minuto 80, pero foi nun disparo inocente de Aspas dende lonxe. O de Moalña tentouno ata o final, pero errou a última ocasión clara, tras deixar atrás a Piqué, xa no tempo engadido. Ao final, 5-0 e o Celta que deberá recuperar a confianza para a cita histórica na Europa League.