O presidente da Academia do Audiovisual chama a aumentar os papeis de mulleres protagonistas

O presidente da Academia Galega do Audiovisual (AGA), Carlos Ares, fixo un chamamento este sábado a aumentar o número de papeis de mulleres protagonistas nesta industria. "É de xustiza", manifestou.

Durante a súa intervención, no ecuador da gala dos XV Premios Mestre Mateo, lembrou o recente estudo que se coñeceu no que se situaba a preto do 60 por cento dos actores e actrices que "non poden vivir da súa profesión" e fixo fincapé na repercusión maior no colectivo feminino.

"É necesario tratar de mellorar esta situación, é necesario traballar para evitar a precariedade. E isto non é algo que debamos descargar só nas administracións. É unha situación que debemos tratar de reverter entre todos e todas: administración, profesionais e empresas", abundou, antes de mostrar a disposición ao "diálogo" da academia e de reclamar que se desenvolva un estatuto da traballador da arte e da cultura.

De novo sobre a situación de discriminación das mulleres no sector audiovisual, salientou que non queren ter que celebrar "que haxa o mesmo número de mulleres directoras que homes". "Queremos que non sexa excepcional ter historias con mulleres protagonistas, que non sexa algo que resaltar", abundou.

Carlos Ares remarcou que a Academia "ten un firme compromiso coa igualdade, como non pode ser doutra maneira".

ESTATUTO DA TRABALLADOR DA ARTE

Na súa intervención, o presidente da AGA aproveitou para reclamar que se desenvolve o estatuto do traballador e traballadora da arte e da cultura, respecto do que subliñou a boa disposición de todos os grupos políticos.

"Un estatuto que poría a profesionais de todos os campos da cultura á altura dos países da nosa contorna", destacou o presidente da Academia.

Carlos Ares remarcou que non están a pedir "privilexios, nin moito menos". "Só pedimos ter dereito ás mesmas prestacións por baixa laboral, enfermidade, maternidade, paternidade, desemprego ou xubilación que o resto dos traballadores do país", sentenciou.