A Festa do Queixo de Arzúa continúa este domingo con varias actividades, unha delas dirixida aos máis pequenos

A Festa do Queixo de Arzúa, que este ano chega á súa 42ª edición, continúa este domingo con varias actividades, unha delas dirixida aos máis pequenos. Trátase do festival 'Pequequeixo', que arrincará ás 12,00 horas na Praza de Galicia.

No entanto, o primeiro dos eventos empezará ás 10,00 horas coa apertura do recinto feiral 'Terra do Queixo'. Nel, os visitantes poderanse sacar unha foto ordeñando diante do Fotocol.

Na xornada deste sábado, a conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez, participou nos actos de inauguración da 42ª edición da Festa do Queixo de Arzúa, onde destacou que "o futuro do sector lácteo galego pasa pola transformación dos seus produtos, e un exemplo claro desta aposta é, precisamente, o queixo de Arzúa".