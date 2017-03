Expertos abordarán as recargas de prestacións á Seguridade Social o luns no Foro Inade na Coruña

O luns día 6 de marzo, en sesión vespertina, a Fundación Inade convocou a súa tribuna de Foro Inade na Coruña cunha sesión dedicada á análise dos accidentes de traballo e a recarga de prestacións á Seguridade Social.

Segundo informa a entidade, nesta ocasión, os relatores serán Ricardo Ron Latas, maxistrado da Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia; Santiago Martín Gil, senior advisor en HDI Global e director do Boletín 'RC e Seguro' que edita Inese e Víctor Lucas Olmedo, director da área Laboral de Muñoz Arribas Avogados.

A Fundación Inade explica que cando se produce un accidente ou enfermidade profesional como consecuencia directa do incumprimento por parte do empresario das súas obrigacións en materia de prevención de riscos laborais, "este incorre en diferentes responsabilidades nos ámbitos administrativo, penal e civil, polos daños e prexuízos que poden derivarse do devandito incumprimento".

As contías económicas da responsabilidade administrativa son compatibles coas indemnizacións polos daños e prexuízos causados, segundo engade.

Mediante a intervención dos relatores analizarase "a correcta xestión deste risco dentro das empresas e as solucións que achega o seguro de Responsabilidade Civil patronal", segundo destaca a entidade.

Esta actividade conta coa colaboración da 'Cátedra Fundación Inade-UDC: A xestión do risco e o seguro', primeira cátedra con esta temática nunha universidade pública española, que acollerá en sesión matinal unha nova sesión de 'Diálogos 2020'.