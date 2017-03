Galicia incorpórase á receita electrónica interoperable no Estado

Os cidadáns galegos que se despracen a comunidades autónomas nas que a receita electrónica é interoperable (Canarias, Valencia, Estremadura e Navarra) poden xa recoller os medicamentos que lles prescribisen os médicos do Servizo Galego de Saúde só con presentar a súa tarxeta sanitaria.

Dispensando medicamentos nunha farmacia | Fonte: snarc.

Do mesmo xeito, a partir deste luns, dende as farmacias galegas poderán facer o mesmo coas súas tarxetas sanitarias os habitantes destas comunidades. Durante os próximos meses o servizo irase ampliando ao resto de España, a medida que se vaian incorporando o resto das autonomías á receita electrónica interoperable do Sistema Nacional de Salud.

O obxectivo deste proxecto, coordinado polo Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, é que os pacientes poidan moverse por todo o territorio estatal e obter os seus medicamentos en calquera oficina de farmacia, independentemente da comunidade onde fosen receitados, e sen necesidade de preocuparse nas súas viaxes polas datas de dispensamento nas que teñen que retirar a medicación ou sen ter que acudir ao seu médico para que lles faga anticipos dos fármacos.

Galicia foi pioneira na implantación da receita electrónica e é a segunda comunidade con maior índice de prescrición electrónica de España, un 97,8%, o que supón máis de cinco millóns de receitas ao mes.

O proxecto de receita electrónica do Sistema Nacional de Salud desenvolveuse durante 2016 e comezou a súa fase de probas en setembro dese mesmo ano. Agora, o Ministerio vén de acreditar o correcto funcionamento do sistema que permite a Galicia interoperar co resto das comunidades que están xa a participar nel.