Miles de galegas piden máis feminismo “para avanzar”

"Feminismo para avanzar. Xuntas nunha mesma loita". Baixo este lema, miles de persoas saíron ás rúas de Santiago na mañá deste domingo para reclamar "menos discursos e máis recursos" en materia de Igualdade para facer que as mulleres se convertan en "cidadás de primeira".

Marcha feminista en Santiago de Compostela | Fonte: Europa Press.

A marcha, que partiu da estación de ferrocarril da capital galega pasadas as 12.00 horas, foi convocada de forma unitaria por numerosos colectivos feministas de toda Galicia.

Ao berro de "menos discursos e máis recursos" ou "nin unha máis, nin unha menos", reclamaron o fin da fenda socioeconómica entre mulleres e homes, así como o impulso de políticas efectivas para acabar coa violencia machista.

Na manifestación tamén participaron varios representantes da política galega, como a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, o portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, ou a secretaria xeral de Podemos Galicia e deputada na Cámara galega, Carmen Santos.

Tras percorrer as rúas do Ensanche compostelán, a marcha penetrouse no centro histórico da capital galega. A Praza da Quintana foi a última parada da manifestación, que se pechou coa lectura dun manifesto por parte de varias mulleres "vítimas da discriminación machista".

"NON ESTAMOS TODAS, FALTAN AS MORTAS"

Neste, sentenciaron que están "fartas de que as maten por ser mulleres" e repetiron a lema empregado ao longo da protesta: "Non estamos todas, faltan as mortas".

Neste sentido, as portavoces dos colectivos lembraron que "ao ano, máis dun cento de mulleres son asasinadas polo terrorismo machista no Estado español".

Así mesmo, desde a organización, desvinculáronse dalgúns actos vandálicos que, aparentemente, tiveron lugar ao longo da manifestación. "Non é responsabilidade das convocantes", aseguraron.

PARO FEMININO O 8 DE MARZO

Da mesma forma, fixeron un chamamento ao seguimento do paro laboral feminino para o próximo 8 de marzo, Día Internacional da Muller. Esta protesta, segundo informaron, será secundada en diversos puntos de países latinoamericanos.

Tamén aproveitaron este manifesto para "denunciar a violencia" dos micromachismos, a "cosificación" dos corpos, a precariedade laboral e todos os obstáculos que teñen as mulleres para construír os seus proxectos.

"Facemos un chamamento para que todas as mulleres sexan donas da súa vida", afirmaron. A isto engadiron que, aínda que "o heteropatriarcado as queira submisas e caladas", elas "levan séculos gritando e loitando" e seguirano facendo ata que o derruben.