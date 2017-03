Tres feridos en dous accidentes de tráfico en Culleredo e Carballo (A Coruña)

Tres persoas resultaron feridas en dous accidentes de tráfico, concretamente saídas de vía, nos municipios coruñeses de Culleredo e Carballo.

Segundo informou o CAE 112 Galicia, unha persoa resultou ferida en Culleredo tras saírse da vía co vehículo que conducía, concretamente cando circulaba pola A-6, dirección Madrid, e ao redor do punto quilométrico 583.

Ata o punto, despois de ser alertados polo CAE 112 Galicia, acudiron os Bombeiros de Arteixo que, aínda que non tiveron que excarcerar ao condutor ferido, si o axudaron a saír do interior do coche. Segundo matizaron, foi necesario extraer unha das portas do turismo para poder acceder ao ferido.

O accidente tivo lugar ás 05,00 horas deste domingo. Foi a esa hora cando un particular alertou ao 112 que, de inmediato, avisou, ademais da os Bombeiros, a Urxencias Médicas, á Garda Civil de Tráfico e aos efectivos de Protección Civil de Cambre. Unha vez evacuado o ferido, os Bombeiros procederon á limpeza da vía.

ACCIDENTE EN CARBALLO

Pero ademais, outras dúas persoas resultou ferida na madrugada deste domingo tras saírse da vía en Carballo.

Foi o mesmo condutor do turismo quen chamou ao 112 para pedir axuda. Indicou que se saíu da vía, impactando contra o muro do campo de fútbol da Grela, en Carballo.

A partir de aí, desde o Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia, pasouse aviso a Urxencias Médicas e aos Bombeiros de Carballo. Tamén se solicitou a colaboración dos axentes de Tráfico, da Policía Local e de Protección Civil. Finalmente, os técnicos sanitarios puideron evacuar aos feridos, descartándose así a intervención dos Bombeiros.