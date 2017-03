Un coche atropela a un menor, a quen deixa desorientado, e continúa co seu destino en Pereiro de Aguiar (Ourense)

Un turismo que circulaba polo lugar de Ordelles, na parroquia de Chaodarcas, continuou co seu destino despois de atropelar a un menor.

Segundo indicou o CAE 112 Galicia, os feitos ocorreron sobre as 20,00 horas deste sábado na localidade ourensá de Pereiro de Aguiar. A pesar de que o neno non revestía gravidade, si se atopaba con problemas de orientación.

Unha vez recibida a alerta da nai do menor, o CAE 112 Galicia puxo os feitos en coñecemento do persoal sanitario, da Garda Civil de Tráfico e dos efectivos do GES da localidade.