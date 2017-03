A asociación animalista Libera e a Fondation Franz Weber denunciaron este domingo "os intentos de chantaxe" de dúas entidades vinculadas co tiro ao pombiño para "impedir que as deputadas e deputados do Parlamento de Galicia leven adiante a proposta de veto desta cruel práctica na comunidade".

E é que esta proposta de veto, precisaron ambos os colectivos nun comunicado, foi confirmada pola propia Xunta nunha resposta parlamentaria.

Os animalistas refírense a un correo electrónico que, segundo aseguraron, recibiron "a práctica totalidade de membros do Pazo do Hórreo", no que se realizan, sinalaron, "unha serie de consideracións nesgadas e afastadas da realidade política e social acerca dunha realidade que é ilegal na inmensa maioría da UE".