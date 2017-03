O alcalde de Ferrol defende o contrato de Navantia con Arabia Saudita

O alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, defende o contrato de Navantia con Arabia Saudita. Así, o rexedor ferrolán volveuse mostrar a favor deste —a construción de cinco corvetas por parte de Navantia para este país—. "Unha cousa é que politicamente esteamos en contra dese réxime, e outra é defender os intereses dos traballadores da comarca", esgrimiu.

O alcalde de Ferrol, Jorge Suárez | Fonte: Europa Press.

Por outro lado, Suárez asegurou que o seu Goberno segue tendo "o apoio social da rúa" e rexeitou calquera tipo de desgaste: "Canto máis nos zoupan, máis reforzados estamos", subliñou o rexedor de Ferrol en Común (FeC), xusto antes de facer fincapé en que non busca ser nin delegado territorial da Xunta, nin vicepresidente do Parlamento galego, nin tampouco conselleiro de Política Social, en clara alusión a Diego Calvo nos dous primeiros casos —aínda que xa non sexa delegado territorial— e a José Manuel Rey Varela, no terceiro.

A pesar de que defende que o seu equipo de Goberno goza do apoio da "maioría social", admite, nunha entrevista en RNE que non ten a maioría política, situación que, recoñeceu, é "dura": "Impide facer política de longo percorrido".

Nesta liña, lamentou que "o pouso dun PSOE desmembrado e dun PP sen liderado algún" ocasionen unhas posturas, por parte de ambos os partidos, que "se radicalizan cada día máis". Esta situación, recoñeceu Suárez, fai que sexa "máis complicado" gobernar a cidade.

De feito, sinalou que esta situación non permite sacar moitos proxectos adiante no caso de que estes teñan que pasar por acordo plenario —na actualidade, en Ferrol gobernan seis concelleiros de FeC e dúas edís socialistas, despois de que a executiva do PSOE dese por roto o pacto de goberno con FeC….

Con todo, Suárez defendeu que os proxectos máis importantes e que non necesitan de acordo plenario si se poden sacar adiante --reparación de viarias, oferta cultural e axudas de emerxencia--.

Sobre a taxa de saneamento da auga, apelou á responsabilidade do resto de grupos políticos: "Estou seguro de que, antes ou despois, aprobarase: é de sentido común".

Preguntado polos orzamentos locais, Suárez manifestou que o seu equipo de Goberno pensa "neste mesmo mes" para presentalos. A este respecto, explicou que lle deu "quince días" á oposición para presentar propostas, á vez que asegurou que se non conseguen aprobar os orzamentos locais pola vía ordinaria, entón terá que recorrer a unha cuestión de confianza, tal e como fixo o alcalde da Coruña, Xulio Ferreiro, quen a perdeu.

MOCIÓN DE CONFIANZA: "MEDIDA EXTREMA"

Con todo, o rexedor da cidade departamental recoñeceu que non lle gustaría ter que recorrer a este mecanismo, que considera unha "medida extrema".

Así mesmo, Suárez aproveitou para criticar ao PP, que "non se atreve a dar o paso e presentar unha moción de censura". É máis, cualificou á portavoz do PP de Ferrol, Martina Aneiros, como "un personaxe de transición".