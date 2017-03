Por fin un sorriso no Dépor

Ficha técnica

Sporting de Xixón 0: Cuéllar; Douglas (Cop, 74’), Jorge Meré, Amorebieta, Canella; Mikel Vesga, Carmona, Sergio Álvarez, Moi Gómez (Víctor Rodríguez, 13’; Carlos Castro, 64’), Burgui e Traoré.

RC Deportivo 1: Poroto Lux; Juanfran, Arribas, Sidnei, Navarro; Pedro Mosquera, Celso Borges; Fayçal Fajr, Emre Çolak (Carles Gil, 56), Luisinho (Ola John, 83’) e Florin Andone (Joselu, 64’).

Gol: 0-1: Pedro Mosquera (minuto 45+).

Árbitro: Mateu Lahoz (valenciano). Amarelas a Navarro (45’), Arribas (52’), Pedro Mosquera (57’), Carles Gil (87’) e Luisinho (87’) no Dépor e a Douglas (m45’), Jorge Meré (71’), Mikel Vesga (72’) e Canella (87’) no Sporting.

Incidencias: partido da xornada 26ª de Primeira División disputado no estadio do Molinón ante 24.037 espectadores, ente eles preto de 2.000 seareiros deportivistas.

Os xogadores deportivistas celebran o gol de Mosquera no Molinón. | Fonte: lfp.es

Nove xornadas despois (4 empates e 4 derrotas), por fin unha vitoria do Deportivo. A primeira do 2017 e a primeira do curso lonxe de Riazor, na primeira saída con Pepe Mel no banco e fronte a un rival directo. Emre Çolak desperdiciou un penalti, pero o Dépor gañou cun gol coa testa de Pedro Mosquera no tempo engadido do primeiro tempo. Sufriu na segunda metade o asedio do Sporting, pero Lux evitou o empate e o equipo deportivista sumou por fin os tres puntos 76 despois de vencer o Osasuna en Riazor.

Só un troco no once de Pepe Mel con respecto ao do xoves co Atleti: Navarro por Kakuta, pasando Luisinho ao interior esquerdo. Conscientes os dous equipos da importancia do choque, a primeira media hora apenas se creou perigo, máis pendentes de destruír que de construír. A primeira ocasión foi para o Sporting, nun disparo de Sergio Álvarez que se lle foi moi alto. Pero o Dépor controlaba o partido e apenas pasaba apuros, aínda que o Molinón reclamou un penalti de Navarro sobre Traoré nunha disputa entre os dous. Na xogada seguinte, man clara de Mikel Vesga nun córner e penalti a prol do Dépor, que Emre Çolak desperdiciou cun disparo frouxo que atallou Cuéllar. Na réplica local, Lux evitou cunha estirada o gol de Burgui dende o bordo da área. Mateu Lahoz engadiu catro minutos, e aí chegou o gol deportivista, tras un erro da defensa asturiana que deixou a Pedro Mosquera rematar coa testa só na área pequena e sen necesidade de saltar. 0-1 ao descanso.

Trala reanudación, o Sporting saiu disposto a remontar e, aínda que sen moitas ideas, asediou a meta de Poroto Lux, abusando dos centros laterais que desta vez defenderon ben os deportivistas. Pepe Mel deu entrada a Carles Gil e Joselu por un desaparecido Emre Çolak e por Andone, mentres que Rubi apostou por Carlos Castro e Duje Cop. O Dépor pechouse demasiado e apenas pisaba campo rival, e Lux volveu salvar os deportivistas, como xa fixera ante o Atleti a remate de Torres, cunha man a tiro de Traoré. Entrou Ola John por Luisinho nos últimos dez minutos, e coas súas entradas pola banda esquerda deu aire ao Dépor: Joselu e Carles Gil puideron marcar tras un centro do holandés e Cuéllar debeu ser expulsado por unha entrada a destempo ao de Silleda. Pero o importante, os tres puntos, que permiten o Dépor coller aire con 23 e deixar o Sporting afundido na táboa con 17.