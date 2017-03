Obra, ausente en Canarias

Ficha técnica

Herbalife Gran Canaria 91: Bo McCalebb (7), Salin (13), O'Neale (6), Eulis Báez (5) e Pasecniks (7) -cinco inicial- Ryan Hollins (6), Albert Oliver (10), Planinic (9), Oriol Paulí (6), Xavi Rabaseda (2), Kyle Kuric (7) e Pablo Aguilar (13).

Rio Natura Monbus Obradoiro 57: Mickey McConnell (4), Dullkys (5), Bendzius (9), Nacho Llovet (7) e Artem Pustovoy (9) -cinco inicial- Pepe Pozas (3), Matulionis (2), Santi Yusta (6), Whittington (4), Fran Cárdenas (2) e Adam Pechacek (6).

Parciais: 29-11, 20-16 (49-27), 23-13, 19-17 (91-57).

Árbitros: Daniel Hierrezuelo, Francisco J. Araña e Raúl Zamorano. Sen eliminados. Técnica a Moncho Fernández (minuto 20) e antideportiva a Bo McCalebb (minuto 30).

Incidencias: partido da xornada 23 da Liga ACB disputado no Gran Canaria Arena ante 4.283 espectadores.

Mate de costas de Oriol Paulí tras un alley-oop canario. | Fonte: ACBPhoto

Un encontro para esquecer canto antes, sen apenas historia. O Obra foi unha caricatura de equipo na súa visita a Gran Canaria: ata vinte perdas de balón, con 2/17 en triplas, xa derrotado ao descanso, sen presentar batalla ante un Herbalife que viña de caer o venres nos cuartos de final da EuroCup. Ademáis, Joventut gañou 77-71 a Estudiantes, e Obradoiro queda só na penúltima posición con 6 vitorias e 16 derrotas. O vindeiro sábado, visita a Zaragoza.

Aguantaron os de Moncho Fernández ata o 4-4: perdas de balón, pasos, erros defensivos e parcial de 10-0 para poñerse os de Luis Casimiro 14-4. Dúas triplas de Oliver e Aguilar e 22-7. Outra tripla de Pablo Aguilar e 27-9. Tras dez minutos: 29-11. No segundo parcial, mesmo guión. Os locais facían medrar a fenda sen problemas e os galegos, apáticos, con erros no tiro e máis perdas de balón. Pepe Pozas e Dulkys anotaron as dúas únicas triplas do Obra no partido, pero a diferenza foi a máis. Con 41-25, parcial canario de 8-0 para sentenciar o partido xa antes do descanso: 49-27.

Trala reanudación, festival canario dende a liña de 6,75. Pablo Aguilar foi o primeiro, despois McCalebb, Pasecniks e Salin. Tempo morto de Moncho Fernández con 61-31. O Obra, tras 25 minutos de partido, era dobrado no marcador: 64-31. Aínda por riba, e coas ausencias de Corbacho, Urtasun e Rosco Allen, lesión de Adam Pechacek nun nocello. Ao final do terceiro cuarto, un humillante 72-40 tras un mate de Oriol Paulí. O Herbalife Gran Canaria gozou ata o final do partido, unha especie de penitencia para os obradoiristas, que acabaron encaixando unha dolorosa derrota por 91-57.