A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, convidou a "non ser conformistas" na loita pola Igualdade, que necesita a "reforma" da lexislación para continuar avanzando porque "a este paso" non se alcanzará a igualdade plena entre homes e mulleres "nin en 200 anos".

Así se expresou a líder frentista en declaracións aos medios minutos antes de participar na manifestación convocada este domingo en Santiago pola plataforma unitaria de colectivos feministas con motivo da celebración do Día da Muller, que ten lugar o vindeiro mércores 8 de marzo.

"Cada vez que as mulleres loitamos, gañamos. Hoxe é máis necesario que nunca que haxa unha acción forte, porque despois da crise as desigualdades creceron", manifestou Pontón, quen alertou ante "o neomachismo" que, na súa opinión, "quere pór en cuestión todo o que significa o feminismo e a loita pola Igualdade".

Deste xeito, incidiu en que a Igualdade segue "sen ser real, plena", polo que chamou a "reformar as leis" actuais na materia para dotar de "máis mecanismos" para facer da lexislación "un aliado das mulleres".

Así as cousas, indicou que Galicia necesita unha "nova lei de Igualdade" que debe pór o foco en "os dereitos de concialiación" e "o acoso laboral e sexual", así como sobre a violencia machista, a "cara máis drámatrica" da desigualdade entre homes e mulleres que vive "un repunte inasumible" no número de casos.

PP E A POLÍTICA DE COTAS

A preguntas dos medios, Pontón respondeu ás palabras do presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, quen o pasado sábado indicou que as "cotas" de xénero non son unha medida efectiva para lograr a Igualdade.

"As cotas non son un fin, son un medio. Sen elas non habería o nivel de participación das mulleres no ámbito público", lembrou Pontón, para logo puntualizar que as cotas serviron "para acabar coa discriminación" das mulleres en determinados ámbitos da sociedade.

Así as cousas, realizou un chamamento ás "as mulleres do PP" para que "non tiren pedras contra a loita pola igualdade e as estratexias para acabar con esta discriminación" porque sen elas "non estarían nos seus postos de responsabilidade. "Un pouco de respecto polas estratexias do feminismo", apostilou.