O portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, reclamou aos gobernos que "se involucren" na loita por reverter a desigualdade "social e económica" entre mulleres e homes a través de "medidas de carácter legal e de conciliación".

Villares realizou estas declaracións antes de participar en Santiago na manifestación unitaria convocada por varias plataformas feministas con motivo da celebración do Día da Muller o próximo 8 de marzo. Ademais de Villares, tamén participaron na marcha outros deputados de En Marea na Cámara galega, como a tamén secretaria xeral de Podemos Galicia, Carmen Santos; Ánxeles Cuña ou Davide Rodríguez.

Así, logo de lembrar que a "fenda" salarial entre mulleres e homes é do "20%", indicou que o obxectivo é conseguir "a igualdade de oportunidades" para as mulleres, reflectida na "liberdade salarial" e "social" para en definitiva, que poidan facer "a mesma vida" que os homes.

Villares tamén se referiu a as declaracións do presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, o pasado sábado nunha xornada organizada polo PP con motivo do Día da Muller.

Nelas, Feijóo convidaba a "non politizar" a loita pola Igualdade porque suporía "faltar ao respecto ás mulleres". Así, o maxistrado en excedencia preguntouse "que quería dicir" o titular da Xunta con esas declaracións: "Significa non levar a igualdade á política?", cuestionouse Villares.

Para Villares, "si" é necesario "levar á política a loita pola igualdade". Tras isto, lamentou que o presidente dos populares galegos non aproveitase o acto do sábado "diante dos seus compañeiros" para reprobar a actitude do presidente da Deputación de Ourense, José Manuel Baltar, investigado por un presunto ofrecemento de favores sexuais a cambio dun posto de traballo.

"Hai comportamentos que son intolerables, que hai que rexeitar publicamente", apostilou, para logo censurar que Feijóo asegurase que a política de cotas de xénero "está fóra de lugar". "Está fóra de lugar para quen non considera que é necesario visibilizar ás mulleres", remarcou.

PP: "POSICIÓN MORNA"

A secretaria xeral de Podemos Galicia, Carmen Santos, criticou que o Goberno galego de Feijóo ten "unha posición morna" respecto da Igualdade, xa que carecen de "compromiso real, nin orzamentario nin político para loitar contra algo inaceptable".

Tras isto, Santos chamou a "visibilizar día a día" a loita "sen concesións" pola Igualdade. "As mulleres que participamos en política temos que visibilizar que o noso compromiso coa igualdade e contra a violencia machista é real", asegurou.