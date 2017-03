Villares di non ter “problema” en que sexa outra persoa a portavoz de En Marea

O portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, mostrouse disposto a asumir a portavocía deste partido instrumental. Con todo, subliñou que non ten "ningún problema" en que "o fagan outras persoas". "Pensamos que coralidade e referencialidade son complementarias", engadiu.

Luís Villares nunha rolda de prensa na Cámara galega | Fonte: EP

Nunha entrevista en Radio Galega, quitoulle ferro ao feito de que a lista que el encabezara lle vetase para o posto, e defendeu que "a sociedade entende perfectamente que unha persoa, se cadra, non pode emitir todo o discurso".

"Hai cuestións que son máis internas ou que son máis de traballo estritamente orgánico das que pode falar outra xente", asegurou. Neste sentido, apuntou ao histórico dirixente nacionalista Xosé Manuel Beiras, a quen ve "un bo portavoz".

"Creo que sería un bo portavoz, sen dúbida. Por que? Pois porque para ser portavoz do espazo da confluencia, ninguén mellor que o primeiro teórico sobre o espazo da confluencia. Por tanto, se el quixese e se fose a súa vontade, sería unha boa noticia", opinou.

En todo caso, considera que ese debate non é prioritario e atrasa unha posible solución: "Que non haxa portavoz, o que significa é que o Consello das Mareas ten outras prioridades. Entendemos que iso non era o primeiro, tiñamos que organizar primeiro a forma de despregar a organización, tamén a fixación de posición política en temas importantes e, por tanto, esas eran as prioridades que cremos que preocupan á sociedade galega e son polas que nós temos que empezar", relatou.

VILLARES, ELEMENTO DE COHESIÓN

Villares atribuíuse un papel como elemento de cohesión dentro de En Marea, marcándose como obxectivo a consolidación do proceso de confluencia: "O meu papel aí é tentar cohesionar todo o espazo e chegar a todo o mundo e seguir sumando esforzos. E ser un máis entre todo o espazo de confluencia, que sexa capaz de aglutinar esas voces".

Neste sentido, declarouse satisfeito de embarcarse no proxecto e insistiu en que é "unha decisión de longo percorrido".

O portavoz parlamentario de En Marea tamén defendeu o traballo desenvolvido polos alcaldes de Santiago, A Coruña e Ferrol: "Xulio, igual que Martiño, igual que Jorge, son un referente para nós porque son baluartes, son buques insignia da nosa aposta política".