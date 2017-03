Nova decepción na casa

Ficha técnica

CD Lugo 1: Xose Xoan; Jordi Calavera, Carlos Hernández, Ignasi Miquel, Manu; Seoane (Pablo Caballero, 56’), Carlos Pita; Iriome (Yelko Pino, 68’), Campillo, Fede Vico (Dani Góngora, 74’) e Joselu.

UD Almería 2: Casto Espinosa; Motta (Isidoro, 33’), Ximo Navarro, Joaquín, Nano González; Fran Vélez, Borja Fernández; Javi Álamo (Trujillo, 59’), Ramón Azeez, Fidel (Kalo Uche, 85’) e Quique.

Goles: 0-1: Quique González (minuto 1). 0-2: Jordi Calavera, en propia meta (51’). 1-2: Pablo Caballero (65’).

Árbitro: De la fuente Ramos (castelán). Amarelas a Fede Vico (68'), Pablo Caballero (71'), Ignasi Miquel (83'), Carlos Hernández (87') e Joselu (90') nos lucenses e a Fran Vélez (59'), Isidoro (60') e Nano González (79') nos almerienses.

Incidencias: partido da 28ª xornada de Segunda División disputado no Anxo Carro ante 3.130 espectadores. Joselu perderase o vindeiro partido en Mallorca pola quinta tarxeta amarela.



“Calquera estupidez na casa é un gol en contra”, laiouse un abatido Luis César tras outra derrota no Anxo Carro, e xa son seis (tan só tres a domicilio). O Lugo, lastrado por dous goles tras rexeites ao inicio de cada tempo e malia o asedio na recta final, caeu 1-2 ante o Almería, pechacancelas da Liga, como xa fixera co Nástic hai mes e medio. Os de Luis César suman catro xornadas sen vitorias, con tan só 2 dos últimos 12 puntos, os dous a domicilio.

Postura acrobática de Quique sobre o lombo de Carlos Pita. | Fonte: lfp.es

Só coas boas intencións non chega, e o Lugo principiou o partido do peor xeito posíbel, cun gol en contra obra de Quique tras un erro defensivo. O 0-1 obrigaba aos de Luis César a xogar a remolque contra un rival ben pechado atrás, que dificultaba o xogo de creación local. O Lugo tivo a posesión, pero con moitas imprecisións e poucas chegadas claras á área rival. Nos últimos minutos antes do descanso, asediou a meta de Casto, pero sen premio nos metros finais.

Un novo golpe trala reanudación: disparo de Fidel que tras petar en Jordi Calavera supuxo o 0-2 para o Almería. Luis César recorreu a Pablo Caballero, pero Javi Álamo puido facer o terceiro, aínda que rematou ás nubes. Na última media hora, o Lugo mellorou e fixo méritos para rescatar alomenos un punto. Pablo Caballero marcou o 1-2 nun barullo na área rival, e aos lucenses quedáballes aínda 25 minutos para empatar. Entrou Yelko Pino (e despois Dani Góngora, do filial), e foron os mellores minutos do equipo de Luis César. Presión alta e velocidade no ataque para asediar a portaría rival, pero Casto estivo atinado nos remates de Joselu e Pablo Caballero, e o dominio lucense non obtivo o premio do segundo gol.

O Lugo de Luis César, transcorridos xusto dous terzos de campionato e a falla de catorce xornadas, queda con 37 puntos, a seis puntos do play-off de ascenso e con oito de vantaxe sobre o descenso. Tras catro xornadas sen vencer, necesitará recuperar a súa mellor versión para rachar a xeira en Palma contra o Mallorca.