Denuncian que material público contraincendios remata en empresas privadas

O delegado sindical do Consorcio de Bombeiros de Pontevedra, Adrián Pena Rey, denuncia que Matinsa, a concesionaria privada dos parques de bombeiros do consorcio utiliza material público de loita contra os lumes para as súas clases de formación.

Bombeiros da Coruña cunha faixa reivindicativa | Fonte: Podemos A Coruña

Así, lembra que, en xuño de 2013, esta empresa, tras ser a gañadora da concesión do servizo, renovou chaquetón, cubre-pantalón e cascos (obrigados por prego de condicións) e retirou os antigos, aínda que estaban en bo estado.

“Naquel tempo pareceunos un escándalo, que os traxes do Salnés retirados apareceran na empresa privada de formación(onde casualmente realizamos a formación, que a empresa Matinsa ten que pagar segun pego e convenio), onde a dia de hoxe seguen estando”, suliña Pena Rey.

Durante estes anos, e segundo apunta, o resto dos traxes (do Morrazo e Porriño) estaban almacenados no parque de Ribadumia, algo que tanto a xerencia como os traballadores descoñecían. “A sorpresa foi cando ese material sacouse para levalo á empresa de formación”, lembra.

Por iso, o comité de empresa informou ao actual xerente. A resposta de Matinsa foi que os levaron a lavar. “Pero na empresa de formación non hai lavadores e curiosamente o consorcio comprou 3 lavadoras novas para limpeza de traxes de intervención”, suliña o delegado sindical.

Compromisos

Con todo, a xerencia comprometeuse a comprar xa un segundo traxe. Sen embargo, Pena Rey entende que “o que non é ético é que os antigos traxes pagados con diñeiro público acaben nunha empresa privada”. Por iso, xa pediu ao consorcio que faga un minucioso inventario de todo o material sobre todo o que non está en uso “por medo a que desapareza”.

O comité de empresa xa denunciou a Matinsa ante a inspección de traballo por numerosas irregularidades detectadas. A Inspección de Traballo anunciou que abrirá un expediente tras esa denuncia.