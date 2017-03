O Colexio de Enxeñeiros de Camiños de Galicia presenta este luns en Coruña unha nova tecnoloxía para construír portos

O Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canles e Portos (CICCP) de Galicia, en colaboración con Enxa Galicia SL e EcoportsPS, celebra este luns 6 de marzo unha xornada técnica na que se presentará unha nova tecnoloxía para a construción de portos: o sistema pilote lámina.

Unha xornada que terá lugar no Club Financeiro Atlántico da Coruña, entre as 11,00 e as 12,00 horas, e que será inaugurada polo decano do CICCP de Galicia, Ricardo Babío Arcay, e a conselleira do Mar, Rosa Quintana, tal e como indicou a organización do evento nun comunicado.

Emilio F. García, enxeñeiro de camiños da Autoridade Portuaria da Coruña, presentará o sistema de pilote lámina e a súa primeira implantación práctica, realizada en Vilanova de Arousa (Pontevedra).

Posteriormente, os enxeñeiros de Camiños Alberte Castro Ponte e Carlos Núñez Temes, investigadores e profesores da Universidade de Santiago de Compostela (USC), presentarán os resultados do estudo sobre as vantaxes da utilización deste sistema para portos de grandes calados.