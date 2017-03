O activista Mohamed Safa presenta este luns en Santiago o seu libro sobre a revolución árabe acompañado por Beiras

A Fundación Araguaney-Ponte de Culturas, situada no compostelán Hotel Eurostars Araguaney, acollerá este luns 6 de marzo a presentación do libro 'A revolución árabe. Democracia, nacionalismo, relixión e Palestina como nudo gordiano', do activista e escritor de orixe palestina Mohamed Safa.

O acto, tal e como indicou a organización nun comunicado, será ás 20,00 horas no salón Camelia do hotel, e será presentado polo histórico dirixente nacionalista Xosé Manuel Beiras e o presidente da Fundación Araguaney-Ponte de Culturas, Ghaleb Jaber Martínez.

Mohamed Safa (Cisxordania, 1961), oftalmólogo que cursou os seus estudos universitarios en Santiago de Compostela e actualmente vive en Corcubión e exerce no hospital Virxe da Xunqueira, analiza na obra os levantamentos que han convulsionado Oriente Próximo e ponos en relación co conflito permanente xerado pola ocupación israelí de Palestina.