Recuperan un corpo sen vida dun pozo en Cambados (Pontevedra)

Os Bombeiros do Salnés rescataron na madrugada deste luns un corpo sen vida do interior dun pozo nunha vivenda no municipio de Cambados (Pontevedra).

Segundo informou o CAE 112 Galicia, a dotación dos bombeiros mobilizado informou do sucedido ao servizo de emerxencias ás 1,15 horas deste luns.

Os bombeiros indicaron que que saían ata o punto a petición da Garda Civil. Os feitos tiveron lugar na parroquia de Castrelo, no lugar de Xesteira, onde recuperaron o corpo dun pozo.